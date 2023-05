La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que su candidatura es la única opción que podría mantener las políticas progresistas en la Ciudad Condal, tras afirmar que el candidato de Junts Per Catalunya, Xaiver Trías, y el del PSC, Jaume Collboni, tienen la intención de pactar "para frenar las políticas progresistas de esta ciudad".

Colau ha reconocido que la campaña está "muy ajustada", pero que ha servido "para clarificar cuáles son los posibles gobiernos que pueden salir, porque nadie va a poder gobernar solo".

En este sentido, ha afirmado que en caso de quedar primera garantiza "un gobierno progresista" y ha afirmado que es la única garantía del mismo tras el giro del candidato 'socialista', Jaume Collboni: "Yo descarto cualquier pacto con la derecha o con Junts. Voy a hacer lo que he hecho este año, gobernar con el PSC y con acuerdos con ERC".

La alcaldesa ha cargado contra Collboni por "dimitir", ha dicho, de forma inexplicable, y "ser cada vez más crítico" con el Gobierno del que formó parte: "Hasta el punto de que esta campaña se ha ido acercado cada vez más a Xavier Trías, a Junts Per Catalunya". "Para que continúen las políticas progresistas, la única garantía es que yo quede primera porque ya he convencido al PSC y a ERC a que mire a la izquierda y no a Junts", ha asegurado.

Colau no ha descartado, por tanto, que Collboni pudiera formar gobierno mirando hacia la derecha: "Ha empezado a decir que frenará los avances que hemos estado haciendo, que va a volver a la barra libre de turismo, que va a frenar la transformación verde de la ciudad... es el mismo programa del señor Trías. En todos los debates Trías ha dicho que quería pactar con Collboni y Collboni no ha descartado ese pacto".

"Si quedaran primeros Trías o Collboni han dicho claramente que piensan hacer un pacto para frenar las políticas progresistas de esta ciudad", ha lamentado la candidata de En Comú Podem, que ha asegurado que tras 8 años de alcaldesa se presenta "una última vez para culminar esas políticas progresistas y no dar marcha atrás".