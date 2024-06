Rotunda victoria del expresidente Donald Trump sobre el presidente Joe Biden. Así se desprende de la encuesta 'flash' que ha lanzado la CNN a sus espectadores tras organizar el primer debate para las presidenciales estadounidentes.

Según la cadena estadounidense, el 67% de los encuestados considera vencedor del debate al candidato republicano, frente a un 33% que cree que ha ganado el demócrata. Es decir, 6 de cada 10 espectadores creen que Trump se ha impuesto a Biden. Un golpe que refleja el viraje que puede sufrir la política estadounidense.

Los observadores del debate en la encuesta tenían 5 puntos más de probabilidades de estar alineados con los republicanos que con los demócratas, lo que daba como resultado una audiencia ligeramente más inclinada al Partido Republicano que todos los votantes registrados a nivel nacional.

Pero los resultados suponen un cambio respecto de 2020, cuando los observadores del debate consideraban que Biden superaba a Trump en sus debates presidenciales.

El 57% de los espectadores del debate del jueves por la noche dijo que no tenía confianza real en la capacidad de Biden para liderar el país, y el 44% dijo que no tenía confianza real en la capacidad de Trump para hacerlo. Esas cifras prácticamente no han cambiado con respecto a la encuesta realizada antes del debate, en la que el 55% de esos votantes dijo que no tenía confianza en Biden y el 47% dijo que no tenía confianza en Trump.

Ninguno de los candidatos obtiene una puntuación alta en esta métrica, pero mientras que solo el 36% de los espectadores del debate ahora dicen que tienen mucha confianza en la capacidad de Trump para liderar el país, solo el 14% dice lo mismo de Biden.

La encuesta de CNN se realizó por mensaje de texto a 565 votantes estadounidenses registrados que dijeron haber visto el debate del jueves, y los resultados de la encuesta son representativos de las opiniones de los espectadores del debate únicamente.