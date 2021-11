Xavier García Albiol ya no es alcalde de Badalona. El expresidente del Partido Popular de Cataluña ha perdido el bastón de mando de la localidad catalana después de que prosperara la moción de censura presentada por toda la oposición tras su aparición en los Pandora Papers.

Los 16 concejales de PSC, Guanyem Badalona, ERC, En Comú y Junts -de los 27 que conforman la corporación- han votado a favor de la candidatura alternativa del líder de filas de los socialistas, Rubén Guijarro, nuevo alcalde de la localidad. "Estamos aquí para recomponernos del duro golpe que afecta la imagen de Badalona", ha asegurado en su defensa de la moción, que ha acusado a Albiol de estar "atrincherado en su silla y en las mentiras".

"Hoy se acaban las mentiras, iniciamos el camino de la verdad, de la transparencia y de la regeneración", ha insistido el portavoz socialista, subrayando el "amor por Badalona" detrás de la moción. "Este cambio lo motiva la dignidad. Badalona merece un gobierno con vocación de servicio, digno y decente que no avergüence", ha subrayado.

Toda la oposición se ha puesto de acuerdo en sacar a Xavier García Albiol de la alcaldía después de que apareciera en la investigación de los Pandora Papers un poder general sobre una sociedad en Belice a nombre del político popular. Como apoderado también aparecía su 'número dos' en el Ayuntamiento y en la formación, el concejal Ramón Riera.

Albiol se defiende: "Era legal y seguiría siendo legal"

Albiol, que ha ganado las tres últimas elecciones aunque solo ha gobernado en dos ocasiones, entró en numerosas contradicciones a la hora de explicar por qué su nombre y DNI estaba vinculado a la sociedad offshore. A su llegada al pleno que lo ha apartado de la alcaldía, Albiol ha asegurado que la moción se ha basado en "una excusa sobre unos hechos en 2005, que en ese momento era legal y hoy seguiría siendo legal". Se ha mostrado triste pero no por él, sino "sobre todo por la ciudad de Badalona". "No se merecen que se aparte al alcalde que quieren los vecinos por una mala gana de 16 concejales de nueve partidos diferentes", ha lamentado.

El ya exalcalde se ha dirigido a la Corporación emocionado y asegurando que la moción se ha basado en el "todos contra Albiol". El concejal ha reivindicado la "abrumadora" victoria en las últimas elecciones municipales de su formación y ha subrayado que no siente "rencor" ni "resentimiento", sino que ha mostrado su gratitud a todos los vecinos por su confianza.

Una confianza que no ha sentido por el nuevo Gobierno municipal, muy fragmentado y, como ha recordado, sostenido por "16 concejales de nueve partidos diferentes". "¿Badalona puede funcionar mínimamente con semejante panorama político? Yo, con sinceridad, les digo que no", ha censurado.

Albiol, que ya ha adelantado sus intenciones de repetir como cabeza de lista popular en los próximos comicios, ha subrayado que pese a las "semanas durísimas" que ha pasado tras la revelación de laSexta y El País, ha sentido el "apoyo y la fuerza" que le han transmitido los vecinos por las calles y las redes. "Me siento con más fuerza de que nunca para seguir adelante", ha proclamado, insistiendo en una repetición de su candidatura en 2023: "Es el primer día de la cuenta atrás, de la esperanza que llegará en el año 2023".

"Recuperar la confianza en la política"

Los partidos firmantes de la moción la han valorado como una herramienta para "recuperar la confianza con los políticos de esta ciudad", en palabras del portavoz de Junts, David Torrents. Por su parte, la concejal de En Comu Podem, Aida Llauradó, ha subrayado la generosidad detrás del cambio de gobierno. "No se entendería que mantuviéramos en el poder a unos políticos que se codean con evasores fiscales para montar negocios", ha deplorado.

El líder de ERC en el Ayuntamiento, Alex Montornès, ha subrayado que si Albiol deja la alcaldía es "por sus propios méritos". "Aprobamos una moción de censura que no va contra usted, va contra las mentiras", ha dicho el edil, que ha pedido a Albiol que "presente la renuncia de su acta y no se quede en su silla".

Más contundente ha sido la portavoz de Guanyem Badalona, Nora San Sebastián, que ha arremetido de lleno contra el argumento de Albiol de la falta de proyecto de la ciudad. "Nuestro único proyecto no es echarle a usted. No es tan importante, no es nadie. Usted representa cuentas ocultas en paraísos fiscales, representa el clasismo y el enfrentamiento de los vecinos por razones de su origen", ha espetado.

Al pleno han acudido rostros conocidos de la política catalana como Dolors Sabater, diputada de la CUP en el Parlament y exalcaldesa de la localidad. Fue su candidatura la que desalojó a Albiol del despacho municipal en 2015. También ha estado presente la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jessica Albiach. La reunión ha procedido sin sorpresas, aunque con algunos abucheos y gritos de "¡A Belice!" contra los políticos populares.