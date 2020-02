Cuando Víctor, un comunicador Perú, leyó el mensaje que la responsable de su comunidad de vecinos le envió, no pudo creer lo que estaba viendo.

El felpudo que había decidido colocar a la entrada de su casa había molestado a sus vecinos, que se habían quejado y le pedían que, por favor, lo cambiara por otro más convencional.

"Estimado Víctor, disculpa la molestia, pero estás utilizando un felpudo en la puerta que no es muy estándar, es muy llamativo y no cuadra con los demás. Me solicitan que te sugiera cambiarlo por uno más sobrio. Muchas gracias de antemano por tu colaboración y comprensión", aseguraba el texto.

El felpudo en cuestión es una flor en tonos rojizos y, por lo visto, ha resultado ofensivo para los vecinos de este joven.

Sin dudarlo ni un segundo, Víctor, activista de derechos humanos y coordinador de Movilización para Amnistía Internacional en Perú, colgó el mensaje que le habían enviado en Twitter mostrando su repulsa. "No puedo creer esto", aseguró.

En cuestión de días la historia se hizo viral y, como no podía ser de otra manera, multitud de internautas mostraron su apoyo a Víctor sugiriéndole posibles respuestas.

"Gracias por la sugerencia. La anotaré en mi máquina de escribir invisible y la analizaremos en cuanto podamos, saludos cordiales", hubiera respondido un tuitero.

"Concuerdo totalmente con usted y los vecinos, así que le pido muy amablemente que les pida que cambien sus felpudos por algo más llamativo para que combinen con el mio", hubiera respondido una joven.