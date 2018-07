Twitter da por muerto a David Bisbal y convierte en Trending Topic #DEPBisbal

LA RED SOCIAL 'MATA' AL CANTANTE

El cantante David Bisbal se ha convertido en el último famoso al que la conocida red social Twitter da por muerto con el Trending Topic #DEPBisbal. Aunque se desconocen los motivos del hashtag, según varios usuarios de la red social, podría tratarse de una respuesta al último tweet del cantante en el que publica parte de la letra de la exitosa canción de Adele, 'Hello' , que dice "hello from the other side" (hola desde el más allá).