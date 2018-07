Teruel amenaza con denunciar a 'El Mundo Today' por publicar que "la alcaldesa robó aprovechando que la ciudad no existe"

"La alcaldesa de Teruel robó fondos públicos aprovechando que la ciudad no existe", esa es la noticia que no ha sentado nada bien al Ayuntamiento de Teruel, que ve "una intromisión ilegítima al honor de la alcaldesa" que "no se puede justificar bajo la excusa de la ironía".

El Ayuntamiento de Teruel nos amenaza por una afrenta inexistente relacionada con unos hechos inexistentes. pic.twitter.com/LbsF7JQucJ — El Mundo Today (@elmundotoday) 6 de abril de 2016

'El Mundo Today' ha publicado el correo electrónico enviado por el Ayuntamiento en su particular tono de humor, indicando que "el Ayuntamiento de Teruel nos amenaza por una afrenta inexistente relacionada con unos hechos inexistentes".

La respuesta del Ayuntamiento se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales, que no consideran que una noticia en la que se dicen cosas como "la alcaldesa, pese a que tampoco existe", pueda tener veracidad.