Jorge y César Cadaval han publicado un vídeo en su canal de YouTube con el que piden a la población que cumpla con las medidas impuestas por el Gobierno para acabar con el coronavirus y empezar una 'nueva normalidad'. Una crítica a los que se saltan las normas de desescalada al más puro estilo de Los Morancos.

Confinadas desde sus casas y siendo testigos desde su balcón de lo que pasa en las calles, Antonia y Omaíta cantan 'Segunda ola', una parodia del tema de Rocío Jurado en el que piden concienciación para evitar un posible rebrote del COVID-19.

"No mantienen las distancias, no se ponen mascarilla, botellonas en pandilla y al final vamos a tener segunda ola y eso sería una ruina", entonan en la segunda parodia que han publicado durante la crisis del coronavirus. La primera fue una versión del 'Ya no puedo más' de Camilo Sesto en la que daban su particular visión del estado de alarma.

El nuevo vídeo supera ya las 386.000 reproducciones en YouTube en menos de 24 horas. Una grabación con la que pretenden sensibilizar a los ciudadanos con un claro y divertido mensaje final: "Mascarilla y guantecitos pa' evitar el repuntito".