Dado que Wordle, el juego para navegador, solo lanza una palabra por días, muchos seguidores del juego online se atreven también con su versión original web en inglés adquirida por The New York Times. El primero error de los principiantes es empezar a introducir una palabra al azar en el primero intento para seguir la combinación de verde, amarillo y gris para dirigir el segundo turno. La realidad es que así se desperdicia una de las seis oportunidades, que además puede ser la más importante.

En esta primera oportunidad se recomienda evitar las palabras que contengan la x, la q y la z. Dichas letras no encajan en la primera búsqueda ya que se debe emplear para descartar opciones, es decir, reducir la búsqueda. Por ello, es recomendable apostar por palabras con muchas vocales o con al menos dos de ellas. También deben contener las consonante de uso más frecuente en inglés: R y S. Y las vocales más utilizadas: A y E. Es muy probable que al hacer esto te aparezcan dos cuadros amarillos y dos verdes dado que el juego online usa las palabras en inglés más comunes. Es decir, no se decanta por conceptos poco empleados en el lenguaje cotidiano.

Trucos para el segundo paso de Wordle en inglés

En la segunda oportunidad de Wordle online es muy importante que se emplee la estrategia obtenida del primer paso: emplea los códigos de color de tu primera oportunidad para calcular cuál podría ser la palabra del juego en inglés. Cabe recordar que siempre debes utilizar las letras verdes de la oportunidad anterior en la misma posición y las amarillas de la oportunidad anterior en una nueva posición. Por el contrario, no vuelvas a utilizar las letras en gris, pues estarías desperdiciando una oportunidad. Para ello puede señalar en tu teclado las letras en gris para no marcarlas.

Por otro lado, puedes seguir los patrones que siguen las palabras en inglés, como que la "Q" casi siempre va seguida de una "U" o que la "E" y la "A" normalmente estarán en el orden "EA". Eso sí, siempre nos podemos sorprender con las excepciones. En el caso de las letras amarillas es muy importante no colocarlas de forma aleatoria en un nuevo espacio. Trata de situarlas en un lugar donde se encuentren habitualmente. Por ejemplo, es poco probable que letras como la "Z" estén en el último lugar. Sin embargo, letras como la "E" y la "Y" son suelen ser las últimas de la fila.

En la tercera oportunidad de Wordle, juego de navegador, se emplea un método de eliminación. Se trata de un truco muy común en los Sudoku. Así, coloca las letras amarillas que no hayas acertados en otros puestos que hayas escogido anteriormente. Si quedan más espacios en blanco, de nuevo, emplea el vocabulario estratégico para determinar dónde podría ir esa letra amarilla a continuación. Si todavía no has acertado la palabra correcta, debes emplear las tres oportunidades restantes para la eliminación estratégica, siempre teniendo en cuenta las reglas mencionadas anteriormente en el caso de las nuevas letras verdes y amarillas.