Una modelo norteamericana se enfrenta a los cánones de delgadez y reivindica las curvas

PLANTA CARA A LOS ESTEREOTIPOS DE LA MODA

La modelo Barbara Ferreira o como le gusta a ella que la llamen, 'Barbie', es una modelo real y la nueva cara de una campaña de bikinis en la que no van a retocar sus fotos. Usa una talla 40, tiene 18 años y es conocida por ser "la modelo de las tallas normales", usa tallas que se acercan más al cuerpo de las mujeres corrientes y no las del exclusivo mundo de las topmodels. La joven no está a favor del término "modelo de tallas grandes". A pesar de que está siendo criticada por usar la talla 40, a ella no le importa lo que puedan pensar de su cuerpo, ella es feliz y quiere mostrarlo sin tapujos. "Tengo un cuerpo dentro de la media. Uso una talla 40. Hago ejercicio, como muy sano y vivo mi vida", ha declarado la joven. Gracias a esta campaña, los comentarios a favor de los cuerpos corrientes crecen en las redes y aplauden la iniciativa de Barbara.