La vuelta al cole en varias comunidades autónomas ha traido muchas novedades respecto a las normas de convivencia en los centros. Ahora los niños deben aprender a utilizar la mascarilla, lavarse las manos con frecuencia y evitar contactos sociales innecesarios.

Son unas normas que en muchas ocasiones cuesta de hacer entender a los más pequeños. No es el caso de una niña que fue entrevistada por la televisión autonómica valenciana, que lanzó un mensaje concienciador -a la par que viral- sobre el uso de la mascarilla.

"Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso que morirse", apuntó la menor ante las cámaras. Tras la emisión de la frase, las redes sociales no tardaron en aplaudir a esta pequeña.

"Una niña con más sentido común que muchos adultos", señalaba una usuaria en Twitter, mientras que otro pedía una camiseta: "Quiero una camiseta con esa frase, ya".