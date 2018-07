Lambert, el león abandonado que se tapa como una persona al dormir

LE GUSTA DORMIR CON MANTAS

Lambert es un león africano que fue comprado, cuando era un cachorro, por un padre para hacer un regalo a sus hijos después de que vieran la película 'El Rey León'. Sin embargo, al crecer, la familia lo abandonó y se hizo cargo de él un centro de animales de Texas, según publica The Telegraph. Después de pasar un tiempo con humanos, el animal comenzó a imitar algunos comportamientos de las personas, por ejemplo, a la hora de dormir, siempre busca mantas para arroparse. Debido a su comportamiento, poco fiero, Lambert no ha podido ser devuelto a su entorno natural, no obstante, se ha convertido en centro de atención de visitantes y curiosos del centro en el que reside.