Un hombre rellena su currículum con la función auto-completar de Google y arrasa en las redes sociales

"Cómo escribir un curriculum vitae", es una las cuestiones que millones de usuarios plantean al buscador de Google. Completar el currículum en ocasiones puede ser una tarea tediosa y no sorprende que muchos pidan ayuda a otra persona. En lugar de dejarse aconsejar, un hombre de Londres ha decidido delegar esta tarea en Google, en concreto a su función de autocompletar.

Aaron Gillies, 29 años, que anteriormente realizó el mismo truco con su perfil en una web de citas, ha rellenado los datos de su currículo con la información que el buscador le ha propuesto. Gillies ha compartido el resultado en Twitter y las reacciones no han tardado en llegar.

I needed to update my CV so I did it all through google autocomplete and soon I will have every job pic.twitter.com/pjCBtUhtmw