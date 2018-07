La historia de Mahe, el fiel compañero de un niño autista de 9 años en el hospital

EL NIÑO SE ENCUENTRA MÁS CALMADO CON SU PERRO

James Isaac es un niño autista de 9 años que desde los siete está acompañado por su perro Mahe, un fiel amigo del que no se separa, ni siquiera en la cama del hospital. El problema del niño provoca que no hable y rechace todo tipo de contacto físico, incluso con su familia, cosa que no le sucede con su mascota.