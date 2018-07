La dulce imagen de un hombre junto a la habitación de su mujer, aislada por el tratamiento de un cáncer, emociona a las redes

Una chica de 17 años de California ha conmovido las redes sociales con esta imagen que publicó en su cuenta de Twitter. En la fotografía se ve a su padre junto a la habitación en la que tiene que permanecer su madre, que padece cáncer.

Marci, la madre de Mackenna Newman, fue diagnosticada en octubre de cáncer de tiroides, por lo que tuvo que mantenerse aislada debido al tratamiento de radiación.

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk