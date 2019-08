Lautaro Guzmán, un joven argentino, sufrió un episodio de discriminación en el tren de camino al trabajo. Una madre impidió a su hija que se sentara a su lado por cómo iba vestido. El chico en lugar de contestar a la mujer, decidió subir a su perfil de Facebook una reflexión sobre el suceso.

"La gente va por la vida juzgando por las apariencias, acá el "villero" con el que no me siento en el tren. "Señor@ ojalá nunca necesite de mi, porque para su fortuna, l@ voy a ayudar traiga la ropa que traiga", reza el post, al que añadió dos fotografías suyas.

En dichas imágenes aparece Guzmán vestido como iba en el tren, con un chándal del Barcelona y en otra con su uniforme de trabajo.

La publicación lleva dos semanas siendo viral en Internet alcanzando más de 86.000 veces compartido y 1.057 comentarios en Facebook.

El joven es enfermero y trabaja en el horario nocturno, en la Unidad Coronaria de la Clínica Avellaneda.

"Cuando el tren se detiene en la estación de Adrogué era media tarde y se sube una señora con una nena y se sienta al lado mío. Yo estaba con auriculares y se me dio por sacarme uno de ellos cuando veo que le agarra la mano y le dice '¿Cómo te vas a sentar con ese villero?' No le di importancia y continué escuchando música", contó el enfermero, según recoge 'Infobae'.

"Al principio no le di mucha importancia. No me pareció nada grave, era solo el comentario de una señora equivocada. Después me puse a pensar un poco en el prejuicio. Sentí un poco de bronca cuando llegué a mi trabajo y me cambié la ropa. Se terminó enterando todo el mundo, desde los médicos hasta el director de mi clínica. Y me apoyaron porque saben quién soy", añadió Guzmán.

"Ese día no dormí", confesó, "me empezaron a llegar mensajes y felicitaciones por todos lados. Me pareció una locura todo lo que pasó".

Además, Guzmán asegura que "cuando voy al trabajo vestido así, siempre me miran. Yo soy cero conflicto, soy un pibe tranquilo". Aunque dice que cuando va en el tren con el uniforme del trabajo, "vienen y se sientan sin problemas".