Recorre 654 kilómetros sin dormir: así es el bonito reto de un padre por su hijo, enfermo de cáncer

El albaceteño José Luis López ha finalizado con éxito la iniciativa 'El reto de Pablo', un proyecto contra el cáncer infantil que ha consistido en recorrer 654 kilometros entre Barcelona y Albacete en una sola etapa de bicicleta de montaña (BTT).

La iniciativa ha sido uno de los proyectos ganadores de la V edición de las Becas 'Persigue tus Sueños' de GAES, un programa deportivo de ayuda a deportistas aficionados y cuyo objetivo en esta edición era recaudar fondos para la investigación del neuroblastoma.

El neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil con un índice de supervivencia del 30%, es la enfermedad que padece el hijo menor de José Luis, Pablo, que ha dado nombre al reto. "Solía salir en bicicleta de montaña y participar en carreras los fines de semana, en las que me acompañaban y animaban mi mujer y mis hijos. Al iniciar el tratamiento de Pablo dejé de hacerlo. Un día Pablo me preguntó el porqué y fue en ese momento cuando me planteé hacer el reto", ha rememorado.

José Luis inició el reto el jueves 5 de octubre desde el Hospital Sant Joan de Déu, donde su hijo recibe tratamiento desde 2015, y finalizó en Albacete el sábado 7 de octubre, tras 51 horas sin dormir. En total, ha conseguido reunir 31.806 euros que se destinarán a la Asociación Nen, dedicada a la financiación de proyectos de investigación y estudios sobre este tipo de cáncer.