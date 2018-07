Carlos Sainz Jr: "Ayuda a los niños que más lo necesitan con el Corazón Classic Match"

ENVÍA "INFANCIA" AL 28092 Y COLABORA CON NOSOTROS

Y tú, ¿quieres colaborar con el futuro de más de 20.000 niños en riesgo de exclusión social? Súmate al Corazón Classic Match entre las leyendas del Real Madrid y el Liverpool y estarás colaborando con los niños que más lo necesitan. Tu entrada en su futuro, así que no te lo puedes perder. Pero si no puedes estar el 14 de junio a las 18:00 en el Bernabéu no te preocupes, laSexta emite el partido y tendrás la posibilidad de colaborar con la causa enviando la palabra "INFANCIA" al 28092.