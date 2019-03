Beyoncé lanza un programa de becas universitarias para mujeres estudiantes

Se cumple un año del conocido disco 'Lemonade' de la artista Beyoncé, el más reivindicativo de todos sus álbumes y en el que la cantante ha expresado su denuncia al racismo y su lucha a favor de la mujer.

Con motivo de esta celebración, su pelea no podía quedarse en una simple letra musical y Beyoncé ha decidido promover un programa de becas para mujeres, llamado 'The Formation Scholars'. Estas mujeres podrían estudiar en alguna de las cuatro prestigiosas escuelas de Berklee College of Music, Parsons School of Design, Spelman College y la Universidad Howard de Washington.

El objetivo de las becas es "animar y apoyar a las mujeres jóvenes que no tienen miedo de ser creativas, de ser osadas, conscientes y seguras de sí mismas", según un comunicado publicado en la página web de la cantante.

Las escuelas impartirán enseñanza en materia de preparación artística, música, literatura, o estudios africanos, que comenzará el próximo curso escolar con intención de "animar y apoyar a las jóvenes que no tienen miedo de pensar fuera de lo establecido, que son valientes, creativas, confiadas y tienen conciencia", ha explicado.

Sin embargo, no es la primera vez que la cantante se ve inmersa en causas sociales. En 2013, se implicó junto con Gucci en un programa en el que pretendían apoyar a las jóvenes asegurando que "a las chicas se les tiene que enseñar desde una edad temprana que son fuertes y capaces de ser cualquier cosa que quieran", según ella misma declaró a Vogue en aquel momento.

Además, estuvo presente en la marcha que las mujeres llevaron a cabo en contra de las políticas de Donald Trump y fue una de las 'celebrities' que firmó una carta de apoyo el Día Internacional de la Mujer.