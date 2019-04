La Asamblea Nacional Catalana niega cualquier vinculación de Younes Abouyaaqoub con la campaña del 'Sí'

"Todos los meses me dejaba 300 euros", habría relatado Ghanima, madre de Younes Abouyaaqoub, para el 'Corriere della Sera' italiano, donde aseguraría que su hijo no tenía mal carácter, que no entiende cómo pudo radicalizarse y que fue incluso voluntario en la campaña a favor del 'Sí' en el referéndum soberanista de Cataluña. Sin embargo, posteriormente, el medio ha desmentido cualquier vinculación del terrorista con la campaña del 'Sí'

La Asamblea Nacional Catalana no ha tardado en desmentir dicha información asegurando que Abouyaaqoub no tuvo ninguna relación con la campaña del 'Sí'. La ANC señala que el terrorista de Las Ramblas nunca participó activamente en la Diada del 11 de septiembre y que ninguno de los miembros de la Asamblea Territorial de Ripoll ha repartido nunca propaganda a favor del referéndum.

Con todo, la ANC encuentra pruebas suficientes de que Abouyaaqoub nunca mantuvo relación alguna con la campaña del 'Sí' o la propia Asamblea Nacional Catalana.