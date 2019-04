¿Y si la persona que va a crear una vacuna no pudiera terminar sus estudios? 'Apadrina un becario', la ayuda para que nueve jóvenes sigan formándose

Carla no puede pagarse su carrera. "Si mis padres no me ayudarán, yo no podría pagármelo", afirma. Un caso parecido al de Álvaro, su sueño: ser economista. "Tengo amigos que han tenido que dejar la carrera porque las matrículas han subido muchísimo".

En tiempos de crisis, hay que buscar soluciones. 'Apadrina un becario' es una de ellas. El proyecto ayuda a nueve becarios a nivel estatal a conseguir fondos para continuar con sus estudios.

Cualquier persona puede aportar dinero en este proyecto. Lo recaudado será destinado a la matrícula de los estudiantes en el próximo curso.

"Se puede donar desde cinco euros hasta lo que cada uno quiera y pueda", explica Cristina Sanz, de "La Facultad invisible".

Para los nueve becarios que han seleccionado de momento, han tenido en cuenta sus notas, sus posibilidades económicas y su motivación.

En España, las matrículas universitarias han subido un 45% y el Estado reparte un 20% menos de becas. Una situación que no tiene nada que ver con la de Alemania, Austria o Noruega. Allí, estudiar es gratis.

"¿Y si es la persona que va a encontrar la cura o la vacuna definitiva para una enfermedad importante?", afirman los creadores de la iniciativa. Si ustedes también quieren ayudar, pueden hacer sus donaciones hasta el 31 de enero.