Vox exige a Carmena que retire la placa que el Sindicato de Manteros colocó para homenajear al fallecido Mame Mbaye

Después de que varios cientos de personas se concentraran en el madrileño barrio de Lavapiés para recordar al mantero fallecido Mame Mbaye, colocaron una placa simbólica en la calle donde falleció. En dicha placa se califica a Mbaye de "víctima del racismo institucional".

Los asistentes, convocados por el sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, han recorrieron desde la plaza Nelson Mandela hasta el punto donde se desplomó Mbabe coreando consignas como "Ningún ser humano es ilegal" o "Mame, hermano, no te olvidamos". En ese punto, un grupo los organizadores han cantado unos versos del Corán en su recuerdo.

La placa fue colocada en la intersección entre la calle Oso y la calle del Mesón de Paredes y en ella se puede leer: "En esta calle murió el 15 de marzo de 2018 Mame Mbaye, víctima del racismo institucional del Estado español".

Durante el acto se leyó un manifiesto en honor del mantero en el que se cargó contra la Ley de Extranjería por "hacer daño" y se ha reclamado que "se deje de poner a los manteros sobre la mesa para hacer campaña electoral". Además, también se leyó un manifiesto en el que se homenajeó a las víctimas de los dos atentados terroristas perpretados contra dos mezquitas en Nueva Zelanda.

Mbaye murió la tarde del 15 de marzo de 2018 por un ataque al corazón --como luego determinó la autopsia por causas congénitas--, cerca de su casa. Allí comenzó a llegó encontrarse mal y fue auxiliado por varias personas y luego por policías municipales.

Sin embargo, la presencia policial y mensajes lanzados en redes sociales asegurando que había fallecido víctima de una persecución policial. Esto generó un clima de tensión que acabó con la concentración de cientos de personas en Lavapiés y disturbios esa noche en las calles del barrio, con numerosos daños en el mobiliario urbano.

Por su parte, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ha exigido a Manuela Carmena que quite la placa: "Si no retira Carmena de forma inmediata la placa, lo tendremos que hacer desde Vox. No vamos a permitir relatos falsos".