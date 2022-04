Milagro es una palabra que podría definir lo ocurrido en una estación de tren de Buenos Aires, donde una mujer se desmayó y cayó a las vías justo cuando el vehículo atravesaba la parada. Como se puede apreciar en las imágenes que acompañan estas líneas, la mujer con vestido blanco apenas se aguanta en pie, y acaba sufriendo una pérdida de conocimiento que hace que se precipite a las vías justo cuando llega el tren.

Afortunadamente, cayó entre los vagones y los pasajeros la ayudaron a salir de allí con vida. La víctima se llama Candela y tiene 24 años. Ni siquiera ella se explica lo ocurrido. "Lo último que recuerdo es pedirle ayuda al señor de la remera rosa, decirle: 'Disculpe, me siento mal, y ya no recuerdo nada más'", ha contado la propia afectada. Tuvo que ver el vídeo para conocer la gravedad del accidente.

Sin embargo, aún no se lo cree: "No le encuentro el sentido a cómo estoy viva, a cómo no me pasó nada". Las consecuencias de este brutal accidente no parecen ni mucho menos graves atendiendo, precisamente, a las imágenes del momento: Candela pasó 12 días ingresada con una costilla rota y un fuerte golpe en la cabeza. "Fue un milagro, no fue nada", ha asegurado.