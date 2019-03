Vitigudino, en pie de guerra por el cierre de las urgencias nocturnas en la comarca

Declaran la rebelión y protestan porque se han quedado sin urgencias por las noches. "Han tirado una piedra y donde más lejos ha caído la piedra, dicen esta gente fuera", afirma José María Mata, de la plataforma Sanidad 24 horas.

La lucha continúa en el interior de cada centro. Durante las últimas 50 noches los vecinos con una edad media superior a los 80 años se encierran en el centro de salud e impiden que los médicos se marchen del centro cuando acaban de pasar la consulta.

Inés, cerca de cumplir 100 años, apenas habla pero hace piña junto a sus vecinos por sus derechos. "Aquí ya no atienden a nadie, lo han quitado y se acabó", explica una de las ancianas afectadas.

Piden a la Junta de Castilla y León, que ponga fin a esta angustiosa situación que han justificado con porcentajes. "Dos urgencias por la noche, dos médicos de guardia, usted cree que es razonable", explica el consejero Antonio María Sáez en el Parlamento.

Encierros de protesta en los centros de Aldeadávila, Villarino y Barracopardo

Los vecinos, desde luego, que no lo creen y ván más allá, dicen que la muerte de tres vecinos en el último mes y medio, podría haberse evitado. Como consecuencia de los recortes, los médicos tardaron en atender a la madre de Purificación, una hora y media. Dice que deberían haber tardado 20 minutos. "Me queda el gusanillo ese de saber si realmente se pudo salvar o no", afirma su hija.

José, alcalde del PP del municipio de la anciana está de su lado. "No somos representativos ni representantes de nadie y por lo tanto la solución más ética y moral es la dimisión", explica.

La junta ha desvinculado la muerte de la anciana del cierre de urgencias. Y José está dispuesto a tirarse del barco del partido popular. Su pueblo, dice, ya es vícitima de estos recortes. "Si no tengo a nadie que me lleve, solo puedo esperar a la muerte", afirma otro de los vecinos.

Hasta 30 alcaldes de la zona están dispuestos a unirse a José y plantarle cara a Vicente Herrera, presidente de la Junta. Sus vecinos están antes que la política. Y su tierra quiere vida.