ANTE LAS CRÍTICAS POR DEJAR A DOS RELIGIOSAS DE LA MISMA CONGREGACIÓN EN LIBERIA

Desde el Gobierno se han mostrado claros. No hay opción, las repatriaciones son exclusivamente para los españoles. La directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, ha explicado que "la hermana Juliana ha venido porque había capacidad en el avión, pero se repatría a los españoles. No se repatría a los que no son españoles". De este modo responde a la petición del sacerdote Miguel Pajares, afectado por ébola, de que le acompañaran en el viaje las dos religiosas de la congregación que no son españolas, también afectadas de ébola.