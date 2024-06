Con la temporada de vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos ya tienen sus planes mientras otros apenas están organizando sus escapadas. Sin embargo, es crucial ser cauteloso al compartir datos personales, especialmente el DNI, con desconocidos. Este documento puede ser utilizado por estafadores para suplantar identidades, una práctica cada vez más común en ofertas de alojamientos y empleos.

Una víctima de suplantación de identidad, ha compartido con laSexta su experiencia: "No sospechaba nada. Recibí una llamada de la policía para declarar en un caso de estafa, pero realmente era más una detención que una explicación", ha relatado. La policía lo acusaba de haber defraudado a una empresa 30.000 euros y ese mismo día fue arrestado. "Me fotografiaron, me leyeron los derechos, claro, yo sin saber nada de antemano", ha explicado.

Todo comenzó con una oferta de trabajo en una web muy común de empleo. "Me pidieron la típica documentación para darte de alta en la seguridad social, el DNI..." Con esa foto del DNI, los estafadores suplantaron su identidad, abrieron cuentas bancarias a su nombre y emitieron facturas que nunca pagaron: "Se hicieron pasar por mí y ahora soy un moroso". Ahora, se encuentra inmerso en un proceso judicial y se oculta para proteger su identidad.

Israel León también cayó en la misma trampa. "Me pidieron mi DNI para una oferta de empleo y yo no me iba a imaginar que iba a llegar hasta ese punto", ha comentado Israel, quien ahora enfrenta una deuda de 223.000 euros. Los estafadores usaron su identidad para abrir cuentas y realizar movimientos bancarios relacionados con la compra de casas, ventas de coches y maquinaria de construcción. "Vives con el miedo. En cualquier momento pueden venir a mi casa y ponerme los grilletes", ha añadido Israel.