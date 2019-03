El vicealcalde de Madrid niega cualquier trato de favor al promotor del evento

LLama la atención que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella no fuera la primera persona en dar la cara tras la tragedia del Madrid Arena. El vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, fue el encargado de explicar los hechos pero ofreciendo cifras de la empresa organizadora. Esa compañía, DivierTT, tiene más de 50 incidencias judiciales y administrativas y está presidida por Miguel Ángel Flores, un hombre que al parecer tiene buenas relaciones con miembros del consistorio.



No hay imágenes de Miguel Ángel Flores, porque la versión de la organización se ha hecho a través de un comunicado en el que afirman que: "el evento cumplía todas las normativas del Protocolo de Seguridad exigidas por la Delegación de Gobierno". Sin embargo, ha sido el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, quien ha detallado la ubicación exacta del suceso, que no había exceso de aforo o cómo la empresa tomó la decisión sobre el desalojo.

Miguel Ángel Villanueva, en directo en Al Rojo Vivo, ha negado que en algún momento haya favorecido al empresario madrileño y que exista cualquier relación de amistad entre ellos. "Es solamente un conocido, no tengo amistad personal con él", ha recalcado.

El vicealcalde de Madrid ha explicado que antes de que comenzara la fiesta se verificó que ésta contaba con todos los requisitos legales y técnicos necesarios para llevar a cabo un evento de estas características.

La empresa Diviertt acumula un total de 51 incidencias judiciales y administrativas por más de 216.000 euros. Además, la Seguridad Social ha embargado a DivierTT hasta en seis ocasiones. El diario 'El Mundo' describe a su propietario como "un viejo amo de la noche con amigos poderosos", forjados tras los innumerables macroeventos que Flores ha organizado en la Comunidad.

Flores es dueño de más de 24 sociedades de ocio, la mayor de todas FSM Group. Pero su nombre saltó a los medios de comunicación cuando se hizo cargo de la reapertura en 2010 de la discoteca Alcalá 20, en la que en 1983 murieron 82 personas.