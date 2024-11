En medio de todo el desastre se intenta buscar una cierta normalidad, como celebrar una boda. Tania y Adrián han decidido no cambiar la fecha, a pesar de la DANA, y han continuado con sus planes de pasar por el altar. Un enlace un tanto especial, ya que no contaban con la habitual vestimenta.

Bajo la melodía de la marcha nupcial y vestidos de una manera diferente, entraron en el ayuntamiento de Benetúser para celebrar su boda.

Las alianzas estaban preparadas, sin embargo el traje de los novios fueron arrastrados por la DANA, por lo que se han casado con looks improvisados y con botas de agua.

Tras el 'sí, quiero', ambos se han colocado mutuamente los anillos y, con una gran sonrisa en sus caras, se han fundido en un emotivo beso. Una unión que llega en un momento muy duro para todos ellos, por lo que han tenido que suspender su luna de miel a Egipto. "Lo hemos perdido todo", se lamentan los recién casados, que también han prescindido del banquete, aunque no de tomarse unas cervezas junto a sus seres queridos para celebrar, en el bar del pueblo, el momento más emotivo de sus vidas.