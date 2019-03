En Molina de Aragón ya no se atienden las urgencias

En Molina de Aragón, los habitantes de una docena de pueblos se han encerrado en un centro de salud cercano para evitar su cierre. En El Pobo de Dueñas, Guadalajara, los vecinos han rodeado el centro de salud cogidos de las manos, para protestar contra los recortes.

El Gobierno regional quiere cerrar el punto de atención continuada desde las 20:00 hasta las 8:00 de la mañana siguiente y durante todo el fin de semana, dejando a estos pueblos sin servicio de urgencias. Este centro atiende a los enfermos de once municipios.

Los alcaldes y concejales se han plantado este sábado para que Cospedal dé marcha atrás en sus medidas. Juana Jiménez, alcaldesa de Adobes, ha declarado que "nuestros pueblos están a casi 200 kilómetros de Guadalajara".

Todos ellos han pasado la noche encerrados en el centro con sacos y mantas y dicen que seguirán movilizándose. Los vecinos también denuncian el traslado de una ambulancia que estaba en Molina de Aragón hasta El Pobo, la única con soporte vital básico de toda la comarca.

Dicen los vecinos que con este cambio, no sólo no se soluciona el problema de las urgencias, sino que "empeora el servicio que se presta a toda la zona". Mario Muñoz, concejal del PP de El Pobo de Dueñas, ha declarado que el traslado de la ambulancia "no soluciona nada" porque no traslada ni médicos ni enfermeros.

Hasta final de año unos 21 centros de salud de la comunidad se verán afectados por estas medidas.