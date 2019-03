Los vecinos de Lorca siguen esperando las ayudas

Sin casa y sin ayudas. Pepe se emociona frente al solar donde estaba su hogar, mientras mantiene con su pensión a sus dos hijos en paro. Juani además paga la hipoteca de una vivienda que ya no existe. No estaba empadronada, por eso ahora no tiene derecho a las ayudas, y le han paralizado el expediente en tres ocasiones.

De los 16.000 expedientes tramitados, el 60% han sido denegados. Los afectados denuncian además que gobierno central y autonómico no cumplen con los pagos. Les deben más de 15 millones de euros. "El 95% del dinero que ha venido a Lorca proviene de nuestros seguros privativos", según afirma Juan Carlos Segura. A duras penas Pedro y su familia sobreviven con 426 euros al mes, y tampoco han recibido ayudas de la administración.

1.500 vivienda han sido demolidas en Lorca desde los terremotos, y estas han sido las últimas hace tan solo unas semanas en el barrio de San Fernando. El problema es que para levantar de nuevo estos edificios, todos los miembros de la comunidad deben ponerse de acuerdo. Si uno de ellos se niega a la reconstrucción, esta queda completamente paralizada. No es que no quieran. Es porque, sin ayudas, no pueden.