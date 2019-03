Varios sin techo, obligados a dormir en las calles a temperaturas bajo cero en San Sebastián

Las dos noches más frías del año, vividas durante el 29 y el 30 de diciembre, no fueron suficientes para que abriesen los albergues sociales en San Sebastián. El protocolo del ayuntamiento no contempla dicha apertura hasta que se llega a temperaturas bajo cero y pese a que el termómetro llegó incluso a menos dos, sus puertas no han abierto por haberse ceñido a la previsión de la AEMET.



Los dos albergues que dispone el ayuntamiento de San Sebastian por fin rectificaron y ahora podrán dormir las personas sin recursos que lo necesiten. Hay más, pero están al completo, y éstos dos sólo abren cuando las temperaturas nocturnas bajan de los cero grados. El consistorio argumenta que permanecían cerrados porque AEMET no les paso el parte correcto de previsto para la noche.



Sin embargo, según la agencia estatal de meteorología, sí les avisaron. Afirman que desde hace dos días les pasaron una alerta de temperaturas por debajo de los cero grados. Desde algunas ONG piden que se mantengan abiertos durante los meses de invierno. En la ciudad donostiarra hay más de un centenar de personas sin techo.