Los menores identificados como presuntos autores de los falsos desnudos creados con inteligencia artificial en Almendralejo(Badajoz) tienen entre 12 y 14 años y algunos podrían ser imputables al tener los 14 años cumplidos. Por otro lado, 'a priori', "todo apunta a que son del entorno de las víctimas", según ha informado este miércoles la Policía.

El jefe del Grupo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Javier Izquierdo, ha informado este miércoles a los periodistas de que se han recogido 22 denuncias presentadas por los padres de las víctimas, que tienen la misma edad que los presuntos autores. Algunos de los menores identificados tienen "los 14 años cumplidos, por lo que serían imputables conforme a la Ley Penal del Menor", ha señalado Izquierdo.

Izquierdo ha recordado que la creación de desnudos con inteligencia artificial es "algo que recoge el Código Penaly, a pesar de que sean imágenes manipuladas, si son realistas se considera pornografía infantil". A los menores no imputables "no se les aplica la Ley del Menor, por tanto es decisión de la Fiscalía" su destino, mientras que "a los que sean imputables les sería de aplicación la Ley Penal del Menor". Si los autores fueran mayores de edad, "las penas por producción de pornografía infantil van de 2 a 5 años" de prisión, y si las víctimas son menores de 16 años "la pena se agrava de 5 a 9 años", ha precisado.

Son del entorno de las víctimas

A preguntas de los periodistas, ha señalado que desconoce si los presuntos autores identificados son de Almendralejo, porque la investigación ha sido desarrollada por la comisaría de esa ciudad, "pero, 'a priori', todo apunta a que sí y a que son del propio entorno de las víctimas". La Policía, que ya ha tomado declaración a las víctimas, no espera que se presenten más denuncias, y este jueves dará cuenta a la Fiscalía de Menores de Badajoz.

Sobre la difusión de las imágenes, ha apuntado que "no se tiene constancia de que hayan salido de los grupos de Whatsapp y de Telegram en los que se originaron". Ha añadido que es "algo muy complejo" la retirada de estas imágenes, porque "una vez que entran en internet, es difícil retirarlas de forma completa". Sin embargo, "una vez que se realice la investigación se intentará intervenir los móviles de los menores implicados para tratar de minimizar la posible exposición de las imágenes en internet".

Según Izquierdo, la Policía ya había conocido previamente casos en los que se había utilizado la inteligencia artificial para la producción de pornografía infantil, "pero hasta ahora no habían saltado a la opinión pública de esta manera". Por tanto, ya se habían desarrollado investigaciones policiales similares, a las que se intenta "dar la menor publicidad posible para evitar el efecto llamada que podrían producir". Ha resaltado que "cualquier persona, haciendo un mal uso de la tecnología, es un potencial productor de imágenes de pornografía infantil, y ya no es necesario tener acceso a un menor, sino que con cualquier fotografía se puede producir pornografía".

Se trata de "hechos extremadamente graves", por lo que se debe "concienciar a la población del riesgo de esta tecnología y de su mal uso", y en particular a los menores, a los que "no se trata de meterles miedo, sino de educarlos en una nueva cultura de la ciberseguridad". El Código Penal ya tiene "recogida hace unos cuantos años" la producción de imágenes "de un menor con connotación con connotación sexual, aunque no sean reales, siendo realistas".

Si se trata de imágenes de adultos, "habrá que explorar qué posibilidades ofrece el Código Penal, bien mediante el delito de descubrimiento y revelación de secretos o contra la integridad moral", pero "todavía no hay jurisprudencia en los tribunales sobre estos hechos", ha afirmado Izquierdo.