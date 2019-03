Valencia y Alicante, contra los apartamentos turísticos alegales

Hasta tres pisos en alquiler sin movernos de bloque. Cada vez son más los particulares que alquilan sus apartamentos de cara al verano, porque internet ha abierto el mercado."Cada vez tendemos más a hacer las búsquedas de lo que necesitamos online", reconoce una turista.

Y ahí no hay control. Los dueños de los hoteles en Valencia se quejan, mirando de reojo lo que ocurre en la Barceloneta porque no quieren llegar a eso.



Los datos les dan la razón: la media de alojamientos alegales que el turista puede encontrar en la web supone casi el 60% de la oferta valenciana, por encima de la media nacional. José Miguel Bielsa, presidente de la Asociacion de Hoteleros de Valencia, explica que "los hoteles tienen unas inspecciones, unos impuestos a pagar, y si estos apartamentos "turísticos" no lo hacen, la competencia se ve afectada totalmente".

Ellos pierden dinero, y también el Estado, 800 millones de euros deja de percibir por los supuestos impuestos que esta viviendas no pagan. "Tenemos que hacer una apuesta contundente por el empresario legal, que tributa y da la cara", dice Francesc Colomer, presidente de la Agencia Valenciana de Turismo.

Valencia ha puesto en marcha una campaña donde anima a particulares a regularizar la situación de sus viviendas, pero En 2014 la oferta de este tipo de apartamentos doblaba la cantidad de camas disponibles en hoteles. Algo habrá que hacer con tanta oferta.