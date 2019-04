La vacuna de la varicela ya se puede comprar en las farmacias

Tras dos años de ausencia de la vacuna de la varicela en las farmacias, el pasado verano, Sanidad la incluía en el calendario de vacunación, pero no se ha podido vender oficialmente hasta ahora.

Además, la avalancha para comprar la vacuna de la meningitis B continúa. "La vacuna empezó a servirse el 1 de octubre, empezó a dispensarse en famarcia y ya en la primera semana y los primeros 15 días se nos acumuló mucha gente", señala la famacéutica Elena Gallego.

En Galicia, lugar del foco principal de la enfermedad, a muchos padres les siguen faltando dosis para completar la inmunización. "Nos falta la tercera dosis y estamos en lista de espera, la hemos pedido en la farmacia ya desde hace tres o cuatro meses", detalla una madre. "Las que vienen, vienen a cuentagotas y muy espaciadas en el tiempo", añade otra de las madres afectadas.

Y en el resto de España es casi imposible conseguir la primera. En cuanto a la tosferina, en noviembre Sanidad compró 60.000 vacunas y algunas más para garantizar las dosis de recuerdo. "Nosotros tenemos garantizado el suministro de vacunas de tosferina en España", declaró el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

Pero los pediatras creen que la compra es insuficiente. "Que compren las dosis necesarias, dejémonos de historias. Que no compren 60.000 o 20.000 dosis, pero no ir como 'Falcon Crest', por capítulos", pide Jesús García, miembro de la Sociedad Española de Pediatría Social.

Además, se vacunan a embarazadas para que los bebés no mueran en los primeros meses de vida. Por eso, muchos niños de más de dos años no están recibiendo las dosis de recuerdo. Una Odisea para los padres que no acaban de inmunizarse ante semejante galimatías.