'Vaciar' el aeropuerto de Madrid de personas sin hogar, un parche que aumenta aún más el problema: "Tengo que dormir en un banco..."

Cada noche, cientos de personas buscan en las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas un lugar seguro donde dormir. "Venimos aquí porque no tengo dónde estar", expresa un hombre, mientras que otro cuenta que alquiló una habitación, pero que el vendedor de la casa vendió el piso, y él se quedó en la calle.

Los controles de seguridad evitan que algunos accedan al aeropuerto a partir de las 21:00 horas, pero cerrar las puertas solo cambia el problema de sitio, y complica aún más la vida de quienes solo tratan de sobrevivir. "Me tengo que quedar a dormir aquí fuera, en los bancos. No me queda otra", declara un joven, mientras que una mujer lamenta que se tiene que ir "a un parque", donde la pueden "violar, robar y matar".

En Málaga, una de cada cuatro personas sin hogar duerme en el aeropuerto

Sin embargo, la situación no es exclusiva de Madrid. En Málaga, una de cada cuatro personas sin hogar duerme en el aeropuerto, algunas de ellas desde hace más de un año. "Llevo aquí cinco años. No tengo casa, perdí mi apartamento", señala un hombre.

También encontramos historias similares en Barcelona. "Tengo 64 años y vivo aquí desde hace seis o siete años. Me quedé sin trabajo, caí enfermo, no podía pagar y me echaron del piso", relata un hombre.

Allí, el Departament de Serveis Socials lleva meses trabajando con ellos: "Hicimos un perfil de cada una de las personas que dormía allí, cuál era su procedencia, en qué situación administrativa estaba, y qué necesidades sociales tenía", explica Raúl, Moreno, secretario general del departamento.

En lo que va de año, han conseguido reducir a la mitad las personas que duermen en las terminales, y su objetivo, tal y como subrayan, es que estas personas "se marchen acompañadas, y que tengan otro servicio donde pueda mejorar su proyecto de vida". Y es que no se trata de vaciar aeropuertos, sino de ayudar a personas.