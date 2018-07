España, a la cola de Europa en conseguir que las diferencias entre un niño pobre y uno rico no sean un abismo

EL 20% DE LOS NIÑOS EN ESPAÑA VIVEN BAJO EL UMBRAL DE POBREZA

Nuestro país está a la cola de Europa en conseguir que las diferencias entre un niño pobre y un niño rico no sean un auténtico abismo. Uno de cada tres menores de España vive en riesgo de pobreza, eso significa que, por ejemplo, no puede comer pescado y carne tres veces a la semana, no tienen lavadora en casa... Unicef pide un pacto de Estado para la infancia.