Unicef pide un pacto de Estado a favor de la infancia

El presidente del comité español de Unicef, Carmelo Angulo, ha propuesto un pacto de estado social y político en favor de la infancia y ha pedido que en los partidos políticos haya "altitud de miras y profundidad en el compromiso", dejando de lado los intereses partidistas. Angulo se ha pronunciado así en la inauguración del IV Congreso Internacional Solidari@ de Unicef, en el que ha participado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.

Ha opinado que la infancia fue la gran olvidada en la Transición cuando se alcanzaron los diferentes pactos, porque "la gente pensó que los niños podían sobrevivir con la ayuda de las familias y las instituciones", pero en la actualidad "con un millón de familias donde nadie trabaja esto es absolutamente inviable". Por ello, ha reclamado un pacto de Estado del que cree que están "muy cerca", ya que cuando exponen la problemática de los niños a los partidos políticos "todo el mundo lo entiende".

Aunque ha resaltado la disminución de la pobreza en los últimos veinticinco años, considera que no se puede estar satisfecho por lo logrado "cuando 17.000 niños mueren cada día" por problemas que se pueden evitar o cuando 5.000 niños "han perdido a sus padres o madres por ébola". La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha afirmado que el Gobierno regional ayudará en ese pacto en la medida en que su voz pueda pedir a todos los representantes, partidos e instituciones que se haga porque "hace falta".

Ha dicho que mientras tanto Andalucía hará su "tarea" e impulsará una gran alianza contra la pobreza en la comunidad, con un segundo plan de lucha contra la pobreza, que garantice que el decreto contra la exclusión mantenga la atención a los niños y toda la cartera de servicios. Díaz ha señalado que se sintió "decepcionada y abochornada" cuando dentro de la clase política pretendieron "desnudar el drama de la malnutrición infantil en la comunidad" y se les dijo "de todo" e incluso se le llamó Etiopía, "pero después llegó Cataluña, Galicia, y empezó a aflorar un drama".

"No voy a decir que en Andalucía no hay dificultades; me retraso en el pago en algunos cosas, lo sabéis bien", ha agregado Díaz, quien sin embargo ha dicho con rotundidad que no permitirá que la región "salga adelante dejando a gente en el camino". Ha apuntado que es "impropio y vergonzante en el siglo XXI" que en España haya 2,3 millones de personas que no tienen garantizadas "lo más básico", algo para lo que no hay que mirar más allá del mar".