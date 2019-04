Unas fiestas sin Maluma, Enrique Iglesias o Shakira: la lista de canciones libres de machismo del Instituto Vasco de la Mujer

"Estoy enamorado de cuatro 'babys'. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo". Son versos del cantante Maluma. Y "si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta", dice Enrique Iglesias en 'Súbeme la radio'. Incluso, si la propia Shakira dice "Nunca creí que fuera así, ¿cómo te fijarías en mí?". Son tres ejemplos de canciones que podrían sonar a sometimiento y acoso.

Por ello, no aparecen en la lista de canciones recomendadas por el Instituto Vasco de la Mujer para fiestas. En la calle, y ante tal resultado, hay disparidad de opiniones. Los que consideran que "no es para tanto como para prohibir" y los que las tachan directamente de "denigrantes" para la mujer. En la lista del organismo, en cambio, sí aparecen temas de artistas como No Doubt, Bebe o Viruta. Porque, según el Instituto Vasco de la Mujer, sí cumplen el requisito de promover comportamientos basados en el respeto y la igualdad.

También ha aparecido recomendada durante unas horas 'Despacito'. Aunque después de que el Instituto de la Mujer dijer a laSexta que han tenido problemas técnicos, la han eliminado. No es la única iniciativa para incentivar la igualdad en las fiestas de verano. Además de este organismo del Gobierno Vasco, otros ayuntamientos están protagonizando campañas o acciones para frenar el machismo.

La actriz Leticia Dolera habla de acoso de parte del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, en Puertollano han suspendido la actividad de 'mujeres lavacamiones' de una de sus fiestas por denigrar a la mujer. Y en Cullera se ha suspendido un festival de cultura urbana después de que un vecino se quejara de que en la pelea de gallos se rapeaban frases que denigraban a las mujeres y a los inmigrantes.

El Ayuntamiento de A Coruña también trabaja en campañas de prevención en sus fiestas. Hace cuatro meses ya suspendieron la actuación de Jorge Cremades por vídeos como el de "cómo enseñar a llevarse una mujer a la cama". Por contener un oxímoron: humor-machista.