Las nevadas vuelven a provocar una noche complicada en la AP6 y en varias carreteras de la Península

La del sábado fue una madrugada complicada en la AP6 en la que las nevadas volvieron a poner en apuro a los conductores. Pero por la mañana, las condiciones ya eran mejores y la autopista estaba despejada, aunque esta vez había que tener mucha precaución por la niebla.

El temporal de nieve también ha afectado a las carreteras de Castellón, las quitanieves han tenido que trabajar durante la noche pese a que horas antes los bomberos ya tuvieron que actuar para despejar el camino. Hasta 30 cm de nieve cayeron en el interior de Castellón. En Villafranca del Cid se vieron carreteras paralizadas y los coches en las cunetas.

La lluvia también ha hecho acto de presencia. En Guipúzcoa han caído hasta 30 litros por metro cuadrado, aunque lo peor ya ha pasado.

El temporal remite en el norte y en el centro, en Valencia han disfrutado del buen tiempo por la mañana, tanto es así que algunos no esperan que vaya a llover. "Mira el cielo y verás que no, parece que no", cuenta un vecino.

Sin embargo, es más que probable porque la borrasca se está desplazando hacia el Mediterráneo, y a partir de media tarde se espera un fuerte temporal de viento, lluvia y oleaje.