Un amigo y un familiar de los presuntos violadores de San Fermín se encontraban en el partido donde se exhibió el cartel de apoyo

Un cartel que, según el Osasuna, estaba colocado en el estadio de El Sadar en la zona reservada para los aficionados del Sevilla, mostraba apoyo, según el Parlamento de Navarra, a uno de los presuntos violadores de una joven en San Fermín.

El club sevillista tiene una lista de los 100 seguidores que se desplazaron a Pamplona, aseguran que si es necesario se la facilitarán a la Policía y que sólo tienen constancia a través de las redes sociales de que se encontraba un familiar y un amigo de uno de los presuntos violadores.

A través de un comunicado, los ultras sevillistas Biris Norte, a los que en un principio se les atribuía la colocación del cartel, se han desvinculado y aseguran que no estuvieron presentes en el partido aunque añaden que "se tenga la decencia de no condenar a quien aún no ha sido juzgado, de no crear un juicio público paralelo y de respetar la presunción de inocencia".

La Policía ha abierto una investigación y elaborarán un informe para la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. El Parlamento navarro, a través de una declaración institucional, ha calificado los hechos de apología de la violencia de género y piden que se investigue.

El abogado de tres de los cinco presuntos violadores miembros de 'La Manada', considera que se están politizando los hechos: "Sacar de contexto algo que se circunscribe a la muestra de apoyo de un familiar o amigo de alguien que está en prisión provisional". Asociaciones feministas piden que esto no vuelva a ocurrir.