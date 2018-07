Ucanca González, amenazada de muerte por su expareja: "Me dijo que hasta que no me mate no va a parar"

Desde hace ocho días, Ucanca no puede salir sola a la calle. Ella es una de las siete mujeres en España que se encuentran en riesgo extremo por violencia machista. Ucanca teme por su vida después de la última conversación con su expareja: “Me dijo que hasta que me mate no va a parar”.

Sus dos últimos años han sido un periplo de amenazas, agresiones, denuncias y órdenes de alejamientos: “Llega un momento que te levantas y dices, si me mata da igual, porque estoy muerta en vida”.

Joel Luis, su presunto maltratador, está en busca y captura tras fugarse en un receso del juicio: “Salió a fumar, y en ese momento se fue del juzgado y se arrancó la pulsera”. Ucanca asegura que no podrá vivir tranquila hasta ver a su maltratador entre rejas.