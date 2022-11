El tribunal de 'La Manada' absolvió a un hombre al que su expareja acusaba de violación a pesar de que la Fiscalía pedía diez años de cárcel y de que ya había sido condenado anteriormente por violar a otra mujer. El tribunal sí le condenó a varios meses de cárcel por agredirla a puñetazos y con un cenicero, según informa la Cadena Ser.

Los jueces no creyeron la versión de la mujer, que pedía 12 años de cárcel: expuso que las agresiones se repitieron durante varios meses y que sufría agresiones físicas y verbales además de ser forzada con violencia a tener relaciones sexuales anales, en las que ella oponía resistencia.

A pesar de lo que expuso, el juez Ricardo González no creyó a la mujer y consideró que incurrió en varias contradicciones por dar versiones diferentes de los hechos. El magistrado estimó que la mujer acabó consintiendo las penetraciones con el fin de no recibir insultos, golpes y no discutir.

El acusado fue condenado sólo por maltrato ocasional y se le interpuso una orden de alejamiento de más de dos años.