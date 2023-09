La DANA ha provocado miles de incidencias con carreteras colapsadas, viviendas inundadas, crecidas de ríos y caos en el transporte. Este lunes por la mañana se han producido graves problemas para el tránsito y los desplazamientos, sobre todo, en Madrid y sus conexiones con otras ciudades como Madrid, Sevilla y Valencia.

El agua cayendo entre los vagones de uno de los trenes del Metro de Madrid como si fuera una auténtica cascada. Es una imagen que grabaron con sus móviles varios pasajeros y que han difundido por redes sociales. Desde que comenzó a llover la noche de este lunes de forma torrencial, fuentes de la red reconocen que se produjeron importantes filtraciones y que se tuvieron que cortar, de forma momentánea, varias líneas en diferentes puntos de la ciudad. La mañana de este lunes permanecía alguna de ellas con interrupciones entre varias paradas, pero, finalmente, el suburbano ha recuperado la normalidad en el servicio sobre las 15.00 horas de la tarde.

La red ferroviaria, entre ellas la de alta velocidad, ha registrado importantes cortes en las conexiones de Madrid con varios puntos del Mediterráneo y con Sevilla. A las 8.00 horas de la mañana se restablecía la circulación de la capital con Andalucía, aunque eso no ha acabado con las demoras de varios de los trenes que hacen este recorrido.

Los testimonios de los pasajeros

Un pasajero contaba en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid que llevaba tratando de coger un tren hacia Sevilla desde el domingo a las siete de la tarde. "Cuando nos llegó el aviso, nos fuimos para la estación para ver qué pasaba con nuestro tren y estaba cancelado. Esperamos hasta las diez de la noche, nos metieron en otro tren, pasamos hora y media esperando y después de ese tiempo, nos dicen que no sale, que hay que esperar y que hay que reclamar", ha contado. "Búscate un hotel a esa hora y vuelta a la estación a las 6 de la mañana", relata este usuario.

Hay quien no ha podido acudir a su primer día de trabajo tras las vacaciones. "Teletrabajo desde aquí lo que se puede", dice este otro pasajero. En la estación de Sevilla-Santa Justa, hubo desconcierto, cansancio y enfado por parte de los pasajeros. "Llevo con mi familia desde ayer por la tarde aquí, no sale ningún tren, no entra ningún tren, no nos dan ninguna solución...", detalla uno de los viajeros.

Rocío ha acudido con toda su familia a coger un tren hacia Madrid para ir "el parque de atracciones Warner" y su tren era el de las 9.55 horas: "Ha desaparecido de pantalla y no sabemos qué opción nos van a dar". También echaban en falta más información los pasajeros que se encontraban esta mañana en la Estació del Nord de Valencia. Algunos han visto truncadas sus vacaciones.

Estela y sus amigas iban a viajar a Sevilla y su tren, al menos esta mañana, estaba cancelado. "No sabemos qué vamos a hacer. No sabemos si nos van a devolver el dinero del tren y del apartamento que había alquilado en Andalucía. El billete del tren esperamos que al menos sí", indicó.