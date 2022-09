El proyecto, dirigido por Paola García Costas, buscaba dar a conocer este enfermedad rara actualmente sin cura. Al cansancio acumulado en las piernas y los problemas derivados de completar tal kilometrada en bicicleta se sumó un accidente inesperado: en Francia, con apenas cuatro etapas completadas de las once previstas para llegar al Vaticano, un coche se llevaba por delante a Dani Rovira y a dos de sus compañeros.

'Todos los caminos' cuenta con Dani Rovira como rostro reconocible para hacer visible el Síndrome de Rett. Francisco Santiago, padre de Martina -una niña afectada por esta enfermedad rara- recorre junto al actor más de 1.500 kilómetros para trasladar al papa Francisco la historia de la pequeña.

A tenor de las brutales imágenes publicadas en redes sociales por Dani Rovira, son el padre de una niña con Síndrome de Rett y el bombero y entrenador personal Martín Giacchetta quienes se llevan la peor parte del tremendo impacto con el vehículo que les embistió por detrás.

Las imágenes son explícitas: un coche negro se sale de su carril e impacta fuertemente por detrás con el grupo de ciclistas en el que iba Dani Rovira junto a sus dos compañeros. Los ciclistas, en pleno rodaje de 'Todos los caminos', salen despedidos junto a sus bicicletas.

Después, el conductor del vehículo explicaría que se distrajo de la carretera cuando su teléfono móvil se le cayó en el interior del coche. Mientras trataba de recogerlo perdió el control de su conducción y arrolló violentamente al grupo de ciclistas al que se acercaba.

Martín Giadicchetta, el entrenador personal que cerraba el grupo ciclista, fue quien se llevó la peor parte. Él recibió el primer impacto del vehículo aunque, sorprendentemente, ninguno de ellos se rompió nada. El propio Giadicchetta lo cuenta así: "Podía perfectamente haber matado a tres personas. Nadie entiende por qué no nos pasó. El peor golpe me lo llevo yo. Luego, Dani Rovira y Paco se llevaron también un gran golpe, pero no nos pasó nada. Es increíble cómo se parten dos bicicletas y la mía, solo la rueda. Salió volando y solo se rompió la rueda. Ninguno de nosotros se rompió ningún hueso. Una cosa increíble".

A su vez, Dani Rovira, involucrado de nuevo en causas solidarias con el rodaje de 'Todos los caminos', también reflexionaba sobre una de las mayores complicaciones con las que se ha encontrado en un rodaje: "Sabemos cómo sucedió porque se grabó. Estuve todo ese día en shock. No sentí miedo, eso me llegó al día siguiente cuando tuve que volver a montar en la bicicleta. Ahí fue cuando me empezaron a temblar las piernas. Fue un punto de inflexión en el documental y una metáfora de lo que te puede pasar: hoy te atropella un coche, mañana te toca la lotería y pasado te diagnostican esclerosis múltiple, la vida es así".