El joven Luis Mateo Martínez Armoa se encontraba este lunes 26 de julio en un bar de su ciudad, Pedro Juan Caballero, en Paraguay, justo al borde de la frontera con Brasil, celebrando el cumpleaños de su novia. Hasta que una banda criminal brasileña, Justicieros de la Frontera, les acribillaron a tiros y acabaron con la vida de ambos.

Pero la actuación de los asesinos no se quedó ahí: tuvieron tiempo de escribir una nota en la que reivindicaban su autoridad y además reclamaban que no se hurtara. “Por favor, no robar”.

Sucedió a las 22.00 horas. Luis Mateo Martínez celebraba en el restaurante “La Chopería”, en el centro de su ciudad, cuando, sin mediar palabra -tal y como relatan medios locales-, un grupo de tres personas abrió fuego con pistolas de calibre 9mm.

Orden de búsqueda y captura por un robo agravado

Martínez, de 21 años y que contaba con una orden de búsqueda y captura por un robo grave cometido hace años, ya había estado en la diana del grupo criminal que acabó asesinándolo en la que advertían de su condición de ladrón. Concretamente, de teléfonos.

Según el medio Daily Star, esa misma noche se publicó en Facebook una foto de la víctima en la que aseguraban que era un ladrón y que iban a cortarle las manos por sus robos.

Su novia trató de protegerle y falleció también

En cuanto comenzaron los tiros contra Martínez, que falleció en el acto y recibió hasta 35 impactos de bala, su novia, Anabel Centurión Mancuello, también paraguaya y de 22 años, actuó de escudo e intentó protegerle, pero sin suerte. Ella fue desplazada a un centro sanitario, donde finalmente también perdió la vida.

Un par de familiares de ella también resultaron heridos a raíz del ataque, pero no revisten gravedad y su vida no corre peligro. Los atacantes se montaron rápidamente en un vehículo y huyeron en dirección Brasil.

La policía paraguaya está revisando las cámaras de seguridad del local y ha abierto una investigación para identificar a los agresores.