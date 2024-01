Cuenta atrás para abrir regalos. En laSexta Noticias nos damos cuenta que hasta la búsqueda más sencilla, como el peluche que busca Adrián para su novia, se complica. Solo pide una cosa: que sea bonito. "Pero no hay peluches", lamenta su padre, paje de los Reyes Magos de excepción. Adrián busca un osito con un corazón y no lo encuentra. Se conforma con otro que tuneará en casa. A estas alturas, cada minuto en un centro comercial sobra.

Este 2 de enero encontramos a más de un pollo sin cabeza que otea comercios con las persianas aún bajadas. Porque "no sabemos ni qué comprar ni dónde encontrarlo". Con esa precisión, normal. Son los procrastinadores de enero con una larga lista de regalos aún por adquirir. El crisol de excusas es amplio: "Estaba esperando a cobrar la nómina de principio de mes", "cogimos gripe toda la familia y no hemos podido pisar la calle hasta ahora", "esperaba algunas rebajas" o "soy un vago".

Hay otro tipo de paje real: el que creía que lo tenía todo listo, pero se le ha complicado a última hora. El paje fallido. Un paquete que no llega (aunque Melchor siempre llama dos veces, nos dice un mensajero mientras carga regalos de su furgoneta). Porque ha habido nuevas incorporaciones a la lista de deseos (el que hoy no haya mandado su carta que el 6 de enero no pida explicaciones a Gaspar). O porque llevamos días detrás de ese juguete agotado. Y solo nos queda patearnos las tiendas por si encontramos algún ejemplar perdido en alguna estantería. Más de uno estará haciendo ahora lo que podríamos llamar 'la procesión del Tamagotchi'. Porque la mascota digital, este año, es el regalo más agotado en jugueterías.

Y por último están a los que reconocerán por la cara de satisfacción y las manos, desocupadas, en los bolsillos. Quienes ya lo tienen todo: "Es fácil. Te pones un presupuesto, piensas en la persona, qué le gustaría, y vas a por ello". Nos aconsejan con sobrada frialdad. Entre ellos están quienes aprovecharon los descuentos en juguetes de los supermercados, el Black Friday, y demás ofertas prenavideñas. Como Melchor, Gaspar y Baltasar, son Magos.