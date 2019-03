Teresa Romero seguirá aislada pese a estar ya curada del virus Ébola

SU EQUIPO MÉDICO LE SEGUIRÁ ATENDIENDO CON TRAJES DE SEGURIDAD

Teresa Romero ha superado el ébola, pero seguirá aislada en su habitación del hospital. Los médicos han admitido que no tienen la seguridad de que Teresa no pueda contagiar el virus, porque los enfermos tardan en eliminar los restos que permanecen en sus fluidos. La auxiliar de enfermería no podrá aún recibir visitas y su equipo médico le seguirá atendiendo con los trajes de seguridad.