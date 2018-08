"Tenía un buen sueldo pero estaba fuera de casa": el dilema al que se enfrentan los jóvenes españoles que se van fuera en busca de un futuro mejor

Silvia se fue a Alemania en 2010 cuando terminó la carrera. "Al querer irme a otro país, quería uno que fuese mejor que el mío", afirma. Una vez superada la barrera del idioma, se le abrieron las puertas del mercado laboral. "Aquí hay lo contrario a lo que hay en España. Trabajo nunca me ha faltado", cuenta.

Empezó con un contrato temporal y de baja remuneración. "Me fueron subiendo sueldo, mejorando condiciones y con flexibilidad para trabajar desde casa. Lo que pasa es que estaba fuera de mi casa", explica.

Siete años lejos de los suyos dan para muchas ausencias y decidió volver, a pesar de las buenas condiciones laborales que tenía en Alemania. "Estamos acostumbrados a ciertas condiciones que es difícil encontrar aquí", añade Silvia.

Las encontró gracias a Raúl, el fundador de 'Volvemos', una comunidad que facilita el retorno de talento a España. "Son gente que tiene en su mayoría buenos trabajos fuera y están bien valorados, pero empiezan a echar de menos lo personal", explica Raúl.

Sin embargo, el miedo a que la vuelta sea un freno en su carrera profesional les genera un dilema. "No quieren volver a la casilla de salida. Han conocido otros modelos laborales y no quieren saber nada de presencialismos absurdos, de no trabajar por objetivos de jefes 'demasiado españoles'", añade Raúl.

'Volvemos' acumula más de 8.000 peticiones de profesionales que quieren volver. Es talento 'marca España', con mucha experiencia que aportar.