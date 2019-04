"No tengo nada que ver; lo siento mucho por las niñas, es terrible", el pederasta de Ciudad Lineal dice que es inocente

El presunto pederasta de Ciudad Lineal (Madrid) ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha manifestado que es inocente y que siente mucho lo que les ha pasado a las cuatro niñas que fueron agredidas sexualmente entre 2013 y 2014, que según ha calificado, "es una barbaridad".

"No tengo absolutamente nada que ver con esto. Soy inocente, señoría", ha dicho Antonio Ángel Ortiz, muy emocionado, en la vigésimo cuarta y última sesión del juicio que se celebra contra él en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ha zanjado su intervención: "Lógicamente, siento mucho lo que les ha pasado. Me parece terrible y una barbaridad, especialmente lo de TP4 -la niña de seis años agredida en junio de 2014-, eso no tiene nombre.Lo siento mucho por sus familias".

Según Ortiz, no ha hablado hasta ahora porque resultaba "absurdo" hacerlo porque no le iban a creer: "Quiero decir que decidí no declarar porque la verdad, sinceramente, no iban a creer lo que iba a decir. Resultaba un poco absurdo hacer una declaración". Esta es la primera vez que Ortiz se pronuncia desde que fue detenido el 24 de septiembre de 2014 en Santander, pues hasta en cinco ocasiones,una de ellas al comienzo de la vista oral el pasado 18 de octubre, se ha negado a declarar.

Precisamente se ha pronunciado sobre su viaje a Santander y ha alegado que se fue por motivos de trabajo y porque estaba algo agobiado en Madrid. Le sorprende, ha afirmado, que hayan dicho que fue a la capital cántabra porque huía de la Policía.

"Salir de Madrid y estar en otro sitio teniendo a mi pareja e hijos aquí no es algo que me haga mucha gracia pero no tenía trabajo y tenía que salir. No tenía más remedio", ha explicado. También le resulta sorprendente, según ha manifestado, que se le detuviera en base a las descripciones de las menores que ha leído y escuchado detalladamente y que, en su opinión, son muy diferentes.

"Usted misma señoría mencionó que se han dicho todos los colores de pelo excepto el pelirrojo, las estaturas van del 1.65 a 1.80 metros, edades de 27 a 40 años, a veces delgado y otras fuerte y el agresor utilizaba una ropa muy común que tampoco creo que identifique a nadie", ha añadido.