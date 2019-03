¿Tenemos que preocuparnos en España por la expansión del virus Zika?

EL PAÍS VASCO, LA COSTA MEDITERRÁNEA Y EL VALLE DEL EBRO, LAS ZONAS MÁS VULNERABLES

A pesar de que hay tres casos de infección por el virus Zika en España, no hay que preocuparse ya que en nuestro entorno no se puede producir una expansión como la de Latinoamérica. Además, contraer el virus no es ningún peligro ya que sus síntomas son leves: fiebre, dolor muscular o conjuntivitis. El mayor riesgo es para las embarazadas por la relación del virus con la microcefalia en bebés. Aunque es casi imposible la propagación del virus, las zonas más vulnerables son el País Vasco, la costa mediterránea y el valle del Ebro. Los expertos piden no crear alarma aunque es conveniente que las embarazadas que hayan viajado a un país de riesgo consulten al ginecólogo.