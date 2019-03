Susana Díaz apela a la responsabilidad "de las fuerzas de izquierda" para salvar el pacto PSOE-IU

Díaz ha hecho estas declaraciones tras ser preguntada en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en el que la invitada ha sido la candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Valenciano, presentada por la presidenta de la Junta. Preguntada sobre si corre peligro el pacto de gobierno, ha querido dejar claro que en Andalucía existe la oportunidad de demostrar que otro camino es posible y el reto de hacerlo "desde la izquierda, con la bandera de la igualdad y respetando la ley".

Tras indicar que eso no es tan fácil como ese camino de la austeridad "a ultranza, salvaje y cruel", ha señalado que el gobierno de izquierda de Andalucía sigue un "camino más complicado, pero la esperanza que los ciudadanos votaron el 25 de marzo de 2012, que es defender la igualdad y a los hombres y mujeres en unos momentos muy complicados, pero con la obligación de hacerlo en el marco de la ley".



Susana Díaz ha agregado que en estos días no puede olvidar nunca que es la presidenta de todos los andaluces, un responsabilidad inmensa, y que hay 12.000 familias en Sevilla y miles en Andalucía que están en listas de espera para una vivienda y "que no pueden ver que quien ocupa ilegalmente una vivienda tiene más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pasen realmente mal". "Y eso es lo que estoy haciendo", ha sentenciado.

No obstante, ha confiado en la responsabilidad que "tenemos las fuerzas de izquierda, en el diálogo y en la prudencia" y ha señalado que, lógicamente, hay que seguir trabajando, "porque por encima de cualquiera de nosotros está el reto en un momento difícil para miles de hombres y mujeres de demostrar que en Andalucía otra política y camino es posible, el de la igualdad en el marco de la ley". Así, la presidenta ha indicado que espera que en las próximas horas se retome el diálogo, el entendimiento y la prudencia, apuntado que va a "colaborar para que esto sea así".